В Петербурге ожидается до 27 градусов тепла

В Петербурге ожидается до 27 градусов тепла
Погода в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В пятницу, 11 июня, в Петербурге ожидается облачная и теплая погода. Дождей не прогнозируется.

«Антициклон, радовавший петербуржцев солнцем и тепло, начинает сдавать свои позиции. Облаков в небе станет больше, однако пока по-прежнему преимущественно без дождей и по-летнему тепло», — сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Столбики термометров покажут +25…+27 градусов, в Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне +23…+28 градусов. Ветер юго-восточного направления подует со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге 7 июня ожидается до +27 градусов тепла. В ночное время суток столбики термометров покажут +13…+15 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне +25…+27 градусов.

дожди погода прогноз погоды


 

Новости партнеров
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге у сотрудника строительной фирмы угнали Mitsubishi Outlander ...
Пожилая петербурженка лишилась более 900 тысяч после разговора с ...
Редкий симптом и риск ухудшения ситуации: COVID-19 в России и мире
В Выборгском районе произошло смертельное ДТП
В Петербурге «заминировали» метро и «Пулково»
На Наставников мужчина с отверткой ограбил прохожего, а после попался полиции
Утром пятницы в Петербурге собрались 4-балльные пробки
В мире коронавирус подхватили более 174,770 млн человек