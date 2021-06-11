В Петербурге ожидается до 27 градусов тепла

В пятницу, 11 июня, в Петербурге ожидается облачная и теплая погода. Дождей не прогнозируется.

«Антициклон, радовавший петербуржцев солнцем и тепло, начинает сдавать свои позиции. Облаков в небе станет больше, однако пока по-прежнему преимущественно без дождей и по-летнему тепло», — сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Столбики термометров покажут +25…+27 градусов, в Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне +23…+28 градусов. Ветер юго-восточного направления подует со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге 7 июня ожидается до +27 градусов тепла. В ночное время суток столбики термометров покажут +13…+15 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне +25…+27 градусов.