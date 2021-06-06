В Петербурге 7 июня ожидается до +27 градусов тепла

В начале недели в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночное время суток столбики термометров покажут +13…+15 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне +25…+27 градусов.

В понедельник, 6 июня, обойдется без существенных осадков. Максимальная скорость ветра – 9 метров в секунду. Атмосферное давление будет мало меняться.

Напомним, в Петербурге сегодня не будет дождей, однако теплу до сих пор не удается пробиться в город. Столбик термометра едва достигнет отметки в плюс 15 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гидрометцентре назвали причины похолодания в европейской части России. После 1 июня россияне могут уверенно переходить на летний гардероб.