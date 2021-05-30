В Гидрометцентре назвали причины похолодания в европейской части России

Холодные массы с севера и северо-востока привели к сильному похолоданию в центре европейской части России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, в Северо-Западном федеральном округе холодная погода будет связана с мощным антициклоном.

Как сообщил RT, синоптик также отметил, что похолодание продлится до 1 июня, после россияне могут уверенно переходить на летний гардероб.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье, 30 мая, в Северной столице не будет дождей, однако теплу до сих пор не удается пробиться в город. Днем потеплеет до +15 градусов. В Ленобласти сегодня будет чуть теплее. В регионе потеплеет до +18 градусов, ожидается облачная с прояснениями погода, день пройдет без осадков.