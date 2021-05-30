В воскресенье в Петербурге будет прохладно и облачно

В воскресенье, 30 мая, в Северной столице не будет дождей, однако теплу до сих пор не удается пробиться в город.

Небо над Петербургом будет облачным, северо-восточный ветер задует со скоростью 5-10 метров в секунду.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», столбику термометра едва удастся достичь отметки в плюс 15 градусов.

Порывы северо-восточного ветра будут умеренными, атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти 30 мая ожидается до плюс 18 и без осадков. В дневное время ветер северного, северо-восточного направлений подует со скоростью 5-10 метров в секунду.