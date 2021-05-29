В Ленобласти 30 мая ожидается до плюс 18 и без осадков

Остается надеяться, что теплая погода задержится в Ленобласти дольше, чем на пару-тройку дней. Фото: pixabay.com

Остается надеяться, что теплая погода задержится в Ленобласти дольше, чем на пару-тройку дней. Фото: pixabay.com

В воскресенье, 30 мая, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Осадков не ожидается.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем ветер северного, северо-восточного направлений подует со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +2…+7 градусов, днем столбики термометров покажут +13…+18 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что относительно теплую погоду и кратковременные дожди прогнозируют в Северной столице в День города. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.