В День города петербуржцев ожидает теплая и дождливая погода

В День города не обойдется без осадков. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В День города не обойдется без осадков. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Относительно теплую погоду и кратковременные дожди прогнозируют в Северной столице в День города. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

В четверг, 27 мая, Петербург отпразднует свое 318-летие. В этот день столбики термометра покажут 17-18 градусов тепла. По словам синоптика, солнце будет показываться, а сильного ветра быть не должно.

Как сообщил ТАСС, в выходные дни ожидается улучшение погоды. Колесов отметил, что 29 и 30 мая будет тепло, сухо и солнечно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во вторник в Петербурге будет сухо и прохладно. Температура воздуха составит от 15 до 17 градусов тепла.