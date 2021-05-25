Во вторник в Петербурге будет сухо и прохладно

Во вторник в Петербурге будет сухо и прохладно
В Петербурге потеплеет до +17 градусов. Фото: Baltphoto/ Nikolaj Ovsyannikov

Сегодня в Северной столице ожидается малооблачная погода, обойдется без дождей. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Во вторник, 25 мая, синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует гребень антициклона. Температурный фон будет на 1-2 градуса ниже средних многолетних значений.

«Природа взяла паузу в дождях», — написал специалист в своем Facebook.

Температура воздуха в Петербурге составит от 15 до 17 градусов тепла, в Ленобласти потеплеет до +18. Ветер северный, северо-восточный подует со скоростью 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет меняться мало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во вторник днем жителей Ленобласти ожидает переменная облачность, без существенных осадков.

михаил леус новости СПб погода


 

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