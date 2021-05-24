В Ленобласти во вторник потеплеет до +19 градусов

В Ленобласти во вторник потеплеет до +19 градусов
Есть надежда, что экономика города начинает оживать после сильнейшего кризиса. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Во вторник днем жителей Ленобласти ожидает переменная облачность, без существенных осадков.

Ночью 25 мая на территории 47-го региона местами пройдет кратковременный дождь. Ветер ночью и утром подует западный, северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду, днем северный, северо-восточный 5-10 м/с.

Как сообщили специалисты МЧС со ссылкой на прогноз синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в темное время суток составит 3-8 градусов тепла, днем +14…+19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ленобласть вошла в ТОП-10 регионов с наиболее социально ориентированными бюджетами.

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