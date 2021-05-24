Абсолютно заслуженная позиция: Игорь Муравьёв – о Ленобласти в ТОП-10 социально-ориентированных регионов

Ленобласть вошла в ТОП-10 регионов с наиболее социально ориентированными бюджетами. Исполнительный директор Ленинградской Торгово-промышленной палаты Игорь Муравьёв рассказал, что позволило Ленобласти помогло оказаться в числе лидеров.

Он считает, что регион заслуженно вошёл в топ-10, так как губернатор и законодательная власть Ленобласти давно работают по признанному почти лучшей из соцпрактик – Социальному кодексу региона, сообщает Online47. Муравьёв отмечает, эта система рекомендована для других регионов России. В нём – много позиций, все они важны и подкреплены бюджетом.

Эксперт считает, что уровень соцзащищённости региона — заслуга власти и социально ответственного бизнеса. Он отмечает, что в разгар пандемии бизнесу была оказана должная поддержка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти еще 86 человек заразились коронавирусом.