В Ленобласти еще 86 человек заразились коронавирусом

В Ленобласти еще 86 человек заразились коронавирусом
В Ленобласти выявили новые случаи заражения. Фото: unsplash

В Ленинградской области зафиксировано еще 86 новых случаеы заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией 24 мая.

С начала пандемии в регионе выявлено 44 596 случаев заболевания. При этом выздоровели 41 777 пациентов.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город на Неве находится на втором месте — 851 зараженный. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 828 человек. Третье место у Подмосковья — 766 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 5-ый павильон временного госпиталя «Ленэкспо» готов принимать коронавирусных больных.

Также gazeta.spb.ru писала, что Бразилия получила недостающие документы для импорта вакцины «Спутник V»

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