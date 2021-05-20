В Петербурге 5-ый павильон временного госпиталя «Ленэкспо» готов принимать коронавирусных больных

Увеличение роста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Петербурге привело к тому, что пришлось развернуть дополнительные койка-место в 5-ом павильоне «Ленэкспо».

В Северной столице в Василеостровском районе 5-ый павильон временного госпиталя «Ленэкспо» готов принимать пациентов с коронавирусной инфекцией.

На сегодняшний день 5-ый павильон располагает 97 койками, из них же семь реанимационных. На помощь горожанам готовы прийти 79 сотрудников Госпиталя для ветеранов войн. Здесь работают 27 врачей, 36 медицинских сестёр и 15 санитаров.

Сообщается, что пациентов готовы принимать уже с завтрашнего утра.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что вчера в Петербурге было зафиксирован 791 новый случай коронавирусной инфекции.