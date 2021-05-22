Бразилия получила недостающие документы для импорта вакцины «Спутник V»

Бразилия получила недостающие документы для импорта вакцины &#171;Спутник V&#187;
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Бразильские штаты Мараньян и Баия передали санитарному регулятору Anvisa недостающие документы для импорта вакцины «Спутник V».

«В пятницу 21 мая агентство Anvisa получило от штатов Баия и Мараньян новые документы по вакцине «Спутник V», — сообщается на сайте Национального агентства санитарного надзора.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" бразилия вакцина


 

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