Бразилия получила недостающие документы для импорта вакцины «Спутник V»

Бразильские штаты Мараньян и Баия передали санитарному регулятору Anvisa недостающие документы для импорта вакцины «Спутник V».
«В пятницу 21 мая агентство Anvisa получило от штатов Баия и Мараньян новые документы по вакцине «Спутник V», — сообщается на сайте Национального агентства санитарного надзора.
Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.