Бразилия получила недостающие документы для импорта вакцины «Спутник V»

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Бразильские штаты Мараньян и Баия передали санитарному регулятору Anvisa недостающие документы для импорта вакцины «Спутник V».

«В пятницу 21 мая агентство Anvisa получило от штатов Баия и Мараньян новые документы по вакцине «Спутник V», — сообщается на сайте Национального агентства санитарного надзора.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

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