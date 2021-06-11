На Красной площади прогремели выстрелы: подозреваемого задержали

Непонятно, по какой причине все произошло.

В центре Москвы сегодня, 11 июня, задержали художника-акциониста Павла Крисевича. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на его адвоката Сергея Тельнова.

По предварительным данным, Крисевич выстрелил несколько раз на Красной площади, после чего был задержан. Непонятно, какие цели преследовал художник, но в итоге он оказался в отделении полиции.

«По предварительным данным, Крисевич стрелял из охолощенного пистолета Макарова»,

— сообщил источник в правоохранительных органах.

Напоминаем, что художника уже не раз привлекали к административной ответственности из-за участия в различных акциях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу у школы в Волжском. Есть пострадавшие.