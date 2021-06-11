Дрозденко прокомментировал жалобы жителей ЖК «Кивеннапа Север»

Около года дольщики пытаются добиться развития инфраструктуры и обслуживания своих таунхаусов.

Жители ЖК «Кивеннапа Север» обратились за помощью к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко. Они призвали его разобраться с недобросовестным застройщиком, который не выполнил ряд обещаний после сдачи жилого комплекса. Об этом пишет Online47.

Местные жители пишут, что подрядчик не стал строить дороги, объекты социальной инфраструктуры, а также забыл ввести в эксплуатацию коммуникации. Год назад журналисты выяснили, что владельцам таунхаусов было необходимо добиться передачи коммуникаций в муниципальную собственность и на баланс Леноблводоканала. И обращаться им в данной ситуации нужно было в суд, но граждане решили пожаловаться губернатору в Instagram.

«Повторю нашу позицию: частным собственникам сетей и дорог предложено все передать в муниципальную собственность, для того, чтобы можно было содержать и ремонтировать за счёт субсидий. Они тянут с передачей. Обязать их мы не можем – это их собственность»,

— написал Дрозденко.

При этом губернатор добавил, что правительство области уже направило обращение в прокуратуру по факту действий собственников сетей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в интересах дольщиков в бюджете Ленобласти предусмотрят рекордные 7,5 млрд рублей на жилищные долгострои.