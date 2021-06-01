В интересах дольщиков в бюджете Ленобласти предусмотрят рекордные 7,5 млрд рублей на жилищные долгострои

Ради дольщиков Ленинградская область предусмторит в бюджете рекордные суммы на долгострои. Фото: pixabay

Ради дольщиков Ленинградская область предусмторит в бюджете рекордные суммы на долгострои. Фото: pixabay

Незадолго до начала Петербургского международного экономического форума губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о решительном шаге, который в правительстве региона намерены сделать в интересах обманутых дольщиков.

Как сообщает Online47, бюджет Ленобласти до 2025 года рассчитан на рекордные 7,5 млрд рублей, чтобы закрыть проблемы жилищных долгостроев. Такая сумма в два раза больше той, о которой говорилось ранее.

Плюс ко всему, в правительстве региона надеятся на застройщиков-доноров, доказавших, что могут довольно быстро, не пренебрегая качеством, завершить брошенные объекты.

Основой для такого сотрудничества являются новые градостроительные регламенты, которые приняли в Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области удвоили финансирование на достройку проблемных объектов.