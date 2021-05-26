В Ленобласти удвоили финансирование на достройку проблемных объектов

На эти цели выделят 7 миллиардов рублей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о том, регион решил увеличить в два раза объем средств, направляемых на решение проблем обманутых дольщиков. Об этом сегодня, 26 мая, пишет Online47.

Политик заявил, что на эти цели из бюджета выделят аж семи миллиардов рублей. Дрозденко надеется, что к 2025 году проблема будет полностью решена и все, кто должен был получить квартиры, смогут заехать в них в ближайшие годы.

Известно, что достраивать проблемные объекты теперь могут доноры-застройщики. Обычно они справляются с этой задачей довольно быстро. Напоминаем, что только в 2021 году в Ленобласти наконец смогли сдать семь долгостроев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургские новостройки на 37% состоят из квартир с чистовой отделкой.