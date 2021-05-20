Петербургские новостройки на 37% состоят из квартир с чистовой отделкой

В Петербурге более 37% квартир в новостройках продаются с чистовой отделкой. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

В Петербурге более 37% квартир в новостройках продаются с чистовой отделкой. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

Вот уже десять лет продолжает сохраняется тенденция увеличения количества новостроек с готовой отделкой.

После того, как аналитики консалтинговой компании «Knight Frank St Petersburg» исследовали долю жилья в новостройках с чистовой отделкой, то поняли, что в прошлом году 37% ото всех предложений первичного рынка петербургской недвижимости состоял из квартир с чистовой отделкой. Об этом сообщается в пресс-службе компании.

Особого внимания требует то, что доля объектов Петербурга и Ленобласти без отделки уменьшилась с 63% до 31%.

Кроме того, элитная недвижимость города на Неве с готовой отделкой также стала популярнее. В прошлом году этот показатель составлял 14% от всех предложений первичного рынка.

Сообщается, что вполне логично, что люди, покупая недвижимость с отделкой, задаются целью сэкономить, ведь затраты на ремонт уже включены в стоимость квартиры.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что петербуржцев теперь еще меньше заботит элитная недвижимость города.