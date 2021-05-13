Петербуржцев теперь еще меньше заботит элитная недвижимость города

Петербуржцев теперь еще меньше заботит элитная недвижимость города
Элитные квартиры стали покупать реже в Петербурге. Фото: pixabay.com

Жителей Северной столицы с начала текущего года все меньше интересует элитная недвижимость. Известно, что спрос понизился на 10%.

О понижении спроса стало известно после проведенного исследования департаментом жилой недвижимости «Colliers».

В городе на Неве замечено, что первичный рынок элитной жилой недвижимости стал интересовать горожан в 2021 году еще меньше.

Специалисты заметили, что такой процесс был вполне ожидаем.

Если верить статистике, то в первом квартале года спрос на бизнес- и премиум-класса уменьшился на 10%, если сравнивать цифры с показателями за тот же период прошлого года.

Так, первые несколько месяцев 2021 года зафиксировано 16 405 договоров долевого участия на дорогую недвижимость в Петербурге.

Эксперты говорят, что покупать элитное жилье стали реже с конца прошлого года. А связано это прежде всего с тем, что цены на жильё начали расти.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что стало известно, в каких районах Северной столицы подскочат цены на жилье в следующие десять лет.

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