Стало известно, в каких районах Северной столицы подскочат цены в следующие десять лет

Стало известно, в каких районах Северной столицы подскочат цены в следующие десять лет
Квартиры в центре Петербурга так и остаются самыми дорогими. Фото: pixabay

Ученые и риэлторы предположили, в каких частях Петербурга вырастет цена на недвижимость в следующие десять лет. Принято считать, что дороже всего жилье в центральной части города на Неве. Об этом сообщают «Невские Новости».

Так, уже не первый год с пьедестала не сходят Петроградский, Василеостровский, Центральный и Адмиралтейский районы.

Однако, несмотря на все плюсы «жить в центре», район этот уже ограничен возведением новых жилых домов. В связи с этим внимание людей должно несколько сдвинуться в другие части Петербурга.

Стоит заметить, что всегда строительство притягивала северная часть города. При этом есть и любители юга. Отмечается, что такая тенденция на ближайшие десять лет сохранится.

Если говорить о цене, то тут несколько мнений. Так председатель Петербургского отделения «Деловой России» Дмитрий Панов считает, что повыситься цены могут квартирах, которые будут строить в Красногвардейском, Выборгском, Невском, намывных территориях Василеостровского и в Московский районах Петербурга.

Помимо этого, специалисты просят обратить внимания на территории в серединной части Северной столице. Там, где ранее было много промышленных предприятий.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что аналитики назвали города с самыми доступными ценами на квартиры в новостройках.

недвижимость новости СПб цены на квартиры


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В погоне за гонщика на «Инфинити» полиции пришлось стрелять по колесам
Певица Лариса Долина призналась, что их отношения с супругом окончены
Стало известно, в каких районах Северной столицы подскочат цены в следующие ...
Семи утра не было, когда на пустой дороге перед Троицком мостом ГАЗель ...
На первом этаже в Московском районе огонь охватил всю квартиру, очевидцы ...
В Петербурге вновь наступает зима
Лолита Милявская уверена, что предрасположена к болезни Альцгеймера
Певец Леонид Агутин назвал песню Манижи «стыдной» для ...