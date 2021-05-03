Стало известно, в каких районах Северной столицы подскочат цены в следующие десять лет

Квартиры в центре Петербурга так и остаются самыми дорогими. Фото: pixabay

Квартиры в центре Петербурга так и остаются самыми дорогими. Фото: pixabay

Ученые и риэлторы предположили, в каких частях Петербурга вырастет цена на недвижимость в следующие десять лет. Принято считать, что дороже всего жилье в центральной части города на Неве. Об этом сообщают «Невские Новости».

Так, уже не первый год с пьедестала не сходят Петроградский, Василеостровский, Центральный и Адмиралтейский районы.

Однако, несмотря на все плюсы «жить в центре», район этот уже ограничен возведением новых жилых домов. В связи с этим внимание людей должно несколько сдвинуться в другие части Петербурга.

Стоит заметить, что всегда строительство притягивала северная часть города. При этом есть и любители юга. Отмечается, что такая тенденция на ближайшие десять лет сохранится.

Если говорить о цене, то тут несколько мнений. Так председатель Петербургского отделения «Деловой России» Дмитрий Панов считает, что повыситься цены могут квартирах, которые будут строить в Красногвардейском, Выборгском, Невском, намывных территориях Василеостровского и в Московский районах Петербурга.

Помимо этого, специалисты просят обратить внимания на территории в серединной части Северной столице. Там, где ранее было много промышленных предприятий.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что аналитики назвали города с самыми доступными ценами на квартиры в новостройках.