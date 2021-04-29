Аналитики назвали города с самыми доступными ценами на квартиры в новостройках

Эксперты в области недвижимости определили российские города, где цена на покупку жилья в новостройке является максимально доступной. Об этом говорит информация федеральной компании «Этажи».

Отмечается, что расчет шел, исходя из сравнения средней цены на однокомнатную квартиру и средней зарплаты по городу.

В перечне таких городов оказался Челябинск. Здесь можно приобрести квартиру за 48,7 зарплат.

В Краснодаре же придется собрать вместе 56,9 зарплат. В Сургут еще больше – 58,1.

А в Ханты-Мансийске 62,7 зарплаты будет стоить собственное жилье.

В Туапсе 62,8 зарплат хватит на свой «угол», а в Горячем Ключе 66,9.

При этом, на последнем месте рейтинга самых доступных квартир – Красноярск, для того чтобы местную купить жилье необходимо собрать 71,4 зарплаты вместе.

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