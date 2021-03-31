В Петербурге будут судить адвоката, обвиняемого в мошенничестве с квартирами пенсионерок

В Петербурге перед судом предстанет адвокат, обвиняемый в мошенничестве и легализации денежных средств и квартиры.

Как сообщили в ГСУ СК по Петербургу, правоохранители завершили расследование в отношении 59-летнего адвоката адвокатской палаты города и его 62-летнего сообщника.

По версии следствия, не позднее января 2017 года адвокат подделал договор купли-продажи и доверенность от имени пропавшей без вести пенсионерки 1937 года рождения. Так он завладел квартирой женщины стоимостью около 5,5 млн рублей. Также он похитил с ее банковских счетов около 900 тысяч рублей.

Кроме того, не позднее сентября 2019 года адвокат узнал о смерти петербурженки 1942 года рождения, у которой была квартира в центре Петербурга. Квартира должна была перейти в собственность государства, поскольку умершая не имела наследников. Чтобы заполучить квартиру, адвокат подделал свидетельство о браке умершей с его соучастником, после чего квартира досталась ему по наследству. Затем эта квартира была продана за 4,8 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженкам выплатили 150 тысяч рублей за залив комнаты в коммуналке.