Петербурженкам выплатили 150 тысяч рублей за залив комнаты в коммуналке

Приставы решили вопрос в пользу жительниц. Фото: ГУФССП России по Санкт-Петербургу

Приставы решили вопрос в пользу жительниц. Фото: ГУФССП России по Санкт-Петербургу

Судебные приставы помогли двум петербурженкам получить компенсацию за залив их комнаты, который произошел по вине соседей сверху.

Как сообщает пресс-служба городского управления ФССП, летом 2020 года по вине пятерых жильцов коммунальной квартиры на Московском проспекте неоднократно заливались помещения этажом ниже, в результате чего были повреждены комната и коридор взыскателей.

Дело было в том, что соседи сверху самовольно установили на кухне ванну, из-за чего происходил потоп и засорялась канализация.

Суд поддержал взыскательниц и присудил взыскать стоимость ремонта с жильцов коммунальной квартиры. Один из соседей выплатил им 150 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что судебные приставы Петербурга помогли учительнице получить пенсию.