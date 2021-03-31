Петербурженкам выплатили 150 тысяч рублей за залив комнаты в коммуналке

Судебные приставы помогли двум петербурженкам получить компенсацию за залив их комнаты, который произошел по вине соседей сверху.
Как сообщает пресс-служба городского управления ФССП, летом 2020 года по вине пятерых жильцов коммунальной квартиры на Московском проспекте неоднократно заливались помещения этажом ниже, в результате чего были повреждены комната и коридор взыскателей.
Дело было в том, что соседи сверху самовольно установили на кухне ванну, из-за чего происходил потоп и засорялась канализация.
Суд поддержал взыскательниц и присудил взыскать стоимость ремонта с жильцов коммунальной квартиры. Один из соседей выплатил им 150 тысяч рублей.
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