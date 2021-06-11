Открытие станции «Зенит», автобусы-шаттлы, дезинфекция: транспорт Петербурга готов к Евро-2020

Власти рассказали о готовности города к предстоящим футбольным матчам.
Председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков рассказал о готовности города к проведению Евро-2020. Он отметил, что транспорт должен справиться с нагрузками, так что нахождение в Северной столице станет для болельщиков комфортным.
Известно, что с 12 июня по 2 июля в Петербурге пройдут семь матчей в рамках Евро-2020. За три часа до каждого автобусы перестанут ездить на Крестовский остров. В преддверии крупного мероприятия в городе отремонтировали и открыли станцию «Зенит», которая примет на себя основную нагрузку.
Болельщики также смогут пользоваться шестью автобусами-шаттлами: №№ S1, S2, S3, S4, S6, S10. Особое внимание уделяется обеспечению транспортной безопасности и профилактики COVID-19.
Также весь транспорт обещают вовремя дезинфицировать, чтобы не допустить распространения коронавируса. А в аэропорту будут круглосуточно работать пункты ПРЦ-тестирования.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцам до последнего продают на «Авито» билеты на матчи Евро-2020.