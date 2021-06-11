Открытие станции «Зенит», автобусы-шаттлы, дезинфекция: транспорт Петербурга готов к Евро-2020

Открытие станции «Зенит», автобусы-шаттлы, дезинфекция: транспорт Петербурга готов к Евро-2020
Трамваи и троллейбусы обклеили символикой Евро-2020. Фото: СПб ГУП «Горэлектротранс»

Власти рассказали о готовности города к предстоящим футбольным матчам.

Председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков рассказал о готовности города к проведению Евро-2020. Он отметил, что транспорт должен справиться с нагрузками, так что нахождение в Северной столице станет для болельщиков комфортным.

Известно, что с 12 июня по 2 июля в Петербурге пройдут семь матчей в рамках Евро-2020. За три часа до каждого автобусы перестанут ездить на Крестовский остров. В преддверии крупного мероприятия в городе отремонтировали и открыли станцию «Зенит», которая примет на себя основную нагрузку.

Болельщики также смогут пользоваться шестью автобусами-шаттлами: №№ S1, S2, S3, S4, S6, S10. Особое внимание уделяется обеспечению транспортной безопасности и профилактики COVID-19.

Также весь транспорт обещают вовремя дезинфицировать, чтобы не допустить распространения коронавируса. А в аэропорту будут круглосуточно работать пункты ПРЦ-тестирования.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцам до последнего продают на «Авито» билеты на матчи Евро-2020.

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