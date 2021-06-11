Петербуржцам до последнего продают на «Авито» билеты на матчи Евро-2020

Матч-открытие Евро-2020 пройдет уже сегодня, 11 июня. Чемпионат Европы по футболу будут команды из Турции и Италии. В Петербурге первая игра состоится уже 12 июня — на «Газпром-Арене» встретятся сборные России и Бельгии. Спекулянты используют все возможности, чтобы сбыть петербуржцам и гостям Северной столицы билеты.

«Газпром Арена» примет семь матчей, один из которых – четвертьфинал. На стадион пустят 50% зрителей. Остальные смогут следить за ходом игр на фан-зонах.

Те, кто до сих пор не может смериться с тем, что не успел купить билет на матч, чтобы посмотреть игру вживую, рискует стать легкой добычей спекулянтов. На официальном сайте УЕФА в продаже остались билеты на игры в Петербурге. Цена — от 4,5 до 16 тыс. рублей.

С одним лишь билетом на «Газпром Арену» болельщик попасть не сможет. Придется предъявить Fan ID, который привязывается к номеру билета на матч.

По запросу поисковики выдают множество сайтов, так называемых «консьерж-сервисов», через которые можно приобрести билеты. Проблема в том, что понять, какой из сайтов продает настоящие билеты, сложно.

Спекулянты публикуют объявления о продаже и на «Авито». Самое бюджетное предложение – 13.5 тысяч рублей за матч Бельгии и Финляндии.

Есть варианты и роскошнее – 130 тысяч рублей за просмотр матча сборных России и Финляндии из ложи.

Продавцы при этом заверяют, что окажут помощь в оформлении Fan ID. Спекулянты, однако, не упоминают о том, что, по закону РФ, перепродавать и выставлять на реализацию в публичных местах входные билеты на матчи нельзя без письменного согласия УЕФА.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, какие национальные команды сыграют в Петербурге.