Праздник футбола начался: кто сыграет в Петербурге на Евро-2020

В Европе стартует чемпионат по футболу. В прошлом году его пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. В этом – в Петербурге соберутся тысячи иностранных болельщиков, чтобы следить за ходом матчей. Их, к слову, в Северной столице будет семь.

Было решено, что в этом году Петербург примет матчи сборных России, Бельгии, Польши, Словакии и Швеции. На «Газпром Арене» также пройдет четвертьфинальный матч.

Первый матч в Петербурге пройдет уже 12 июня. Российская сборная будет играть со сборной Бельгии.

Как писала Gazeta.SPb, наша команда уже прилетела в Северную столицу. Самолет с российской командой встретили в петербургском аэропорту Пулково накануне, в 18:31. Футболистов на фирменном автобусе доставили в отель. Сегодня они продолжают подготовку.

В национальную сборную вошли шесть зенитовцев – нападающий Артем Дзюба, защитники Юрий Жирков и Вячеслав Караваев, а также полузащитники Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев.

Напомним, что на прошлом чемпионате Европы по футболу, который проходил в 2016-м году, сборная Бельгии, с которой нам предстоит встретиться, смогла дойти до четвертьфинала. Кстати, сейчас в рейтинге ФИФА сборная Бельгии находится на первом месте.

Если в своей истории сборная Бельгии доходила и до финала (занимала второе место в 1980-м году), то у Польши максимальный результат – это четвертьфинал. Сейчас команду тренирует Паулу Соуза. Национальная команда будет играть в Петербурге со Словакией и Швецией.

Словакия на прошлом Евро прорвалась в 1/8 финала. Сейчас сборную этой страны возглавляет Штефан Таркович.

Новичок этого чемпионата – сборная Финляндии. Сборную уже пять лет тренирует Маркку Канерва, который тренировал до этого молодежную команду. С этой командой нам предстоит встретиться в Петербурге 16 июня.

Последняя команда, которая проведет матчи группового этапа в Петербурге, — сборная Швеции. В прошлом году футболисты не смогли пройти дальше группового этапа.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что нужно знать, чтобы попасть в футбольную деревню на Конюшенной площади, и как болельщики могут добраться до «Газпром Арены» бесплатно.