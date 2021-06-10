Футбольная деревня в Петербурге: как работает и кого не пустят

Футбольная деревня в Петербурге: как работает и кого не пустят
Футбольная деревня в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Уже завтра, 11 июня, в Петербурге начинает работать футбольная деревня. Ее разбили на Конюшенной площади. Gazeta.SPb рассказывает, что нужно знать болельщикам, чтобы попасть в фан-зону.

Футбольная деревня открывается 11 июня и завершит работу только через месяц. Все это время она будет работать с 12:00 до 00:00. Выходными днями станут только 25 и 30 июня.

Добраться до нее можно, выйдя на ближайших станциях метро – «Невском проспекте, Гостиный двор» и «Адмиралтейская». До места довезут также трамвай №3, автобусы №№ 22, 27, 3, 46, 49 и 7, троллейбусы №№ 1, 22, 10, 7, 5, 11, а также маршрутки №№ 76, 289, 107, 212, 306.

На территории футбольной деревни расположили сувенирный магазин, футбольную зону, официальный магазин атрибутики, камеру хранения, туалеты, зону для курения, киоски с едой и напитками, бюро находок и медицинский сервис.

Организаторы обещают болельщикам устроить грандиозный праздник футбола. В фан-зоне будут транслировать все матчи. Каждый день фанатов ждет развлекательная программа с конкурсами, концертами и спортивными турнирами на футбольном мини-поле.

Инфографика Gazeta.SPb

Болельщикам придется соблюдать требования безопасности в связи с пандемией. Фанаты должны будут соблюдать социальную дистанцию и носить маски. У них также проверят температуру.

Фанатам лучше заранее ознакомиться со списком запрещенных предметов на официальном сайте фан-зоны. Пронести с собой не получится ни еду, ни напитки, ни термос, ни даже пару пачек одинакового лекарственного препарата. Питомцев, кстати, стоит оставить дома. Пускать на территорию деревни будут только собак-проводников при условии, что хозяин предъявит необходимые ветеринарные документы.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, как будет работать транспорт на время Евро-2020.

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