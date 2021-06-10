Сборная России по футболу прибыла в Петербург для участия в Евро-2020

Сборная России по футболу прибыла в Петербург для участия в Евро-2020
Футбольная деревня в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Национальная сборная России по футболу прилетела в Северную столицу. Команда будет участвовать в чемпионате Европы по футболу.

Самолет с российской командой встретили в петербургском аэропорту Пулково в 18:31. Футболистов на фирменном автобусе доставили в отель. В эту пятницу, 11 июня, игроки продолжат готовиться к турниру в Петербурге.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Петербург примет семь матчей: 12 июня сыграют Бельгия и Россия, 14 июня — Польша и Словакия, 16 июня — Финляндия и Россия, 18 июня — Швеция и Словакия, 21 июня — Финляндия и Бельгия, 23 июня — Швеция и Польша, а также матч четвертьфинала 2 июля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ждет болельщиков Евро-2020 в фан-зонах Петербурга. Гости и петербуржцы смогут поиграть в мини-футбол, покататься на разных аттракционах и поучаствовать в розыгрыше призов.

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Сборная России по футболу прибыла в Петербург для участия в Евро-2020