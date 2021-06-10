Что ждет болельщиков Евро-2020 в фан-зонах Петербурга

Болельщиков Евро-2020 ждёт масса развлечений в фан-зонах Северной столицы. Гости и петербуржцы смогут поиграть в мини-футбол, покататься на разных аттракционах и поучаствовать в розыгрыше призов.

Фан-зона на Конюшенной площади будет основной площадкой для болельщиков, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Она будет работать с завтрашнего дня до последнего свистка футбольного арбитра. В фан-зону можно зайти утром и провести там весь день до вечера. Здесь будет занятие для каждого: и детям, и взрослым.

Фан-зона на Дворцовой площади заработает со 2 июля. Здесь можно будет посмотреть на матчи четвертьфинала, полуфинала и финала.

Заработает зона и у Юбилейного. На площадки можно попасть совершенно бесплатно, только обязательно приходить в маске.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны в дни матчей ЕВРО-2020 украсит новая подсветка.