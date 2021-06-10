Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны в дни матчей ЕВРО-2020 украсит новая подсветка

Подсветку будут включать в 23:15 и отключать около 3 часов утра. Фото: https://mostotrest-spb.ru

Подсветку будут включать в 23:15 и отключать около 3 часов утра. Фото: https://mostotrest-spb.ru

В дни Чемпионата Европы по футболу Северная столица получит праздничное световое оформление. В честь Евро-2020 по-новому подсветят Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны.

Новое оформление поднимет петербуржцам и гостям города настроение, заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов, сообщает Смольный.

В дни семи матчей чемпионата Дворцовый мост будет светиться цветами турнира – бирюзовым, оранжевым и зеленым. Для этого понадобится 600 светодиодных светильников. Сотрудники СПб ГБУ «Ленсвет» управляют ими дистанционно. Подсветку будут включать в 23:15 и отключать около 3 часов утра.

С завтрашнего дня по 11 июля в вечером и ночью синем цветом засветится Большой проспект Петроградской стороны. Для это понадобится более 100 светодиодных кольцеобразных светильников.

После завершения Евро-2020 световое оформление моста и проспекта вернётся в обычный режим.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дворцовый мост перекрыли, город стоит в пробке в 6 баллов.