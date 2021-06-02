Дворцовый мост перекрыли, город стоит в пробке в 6 баллов

Водителям сегодня вечером не проехать с Васильевского острова в сторону Дворцовой площади. Вечерний час пик начался раньше из-за перекрытия дороги прямо в центре города.

Въезд на Дворцовый мост перекрыт, сообщают «Яндекс. Пробки». Там стоят сотрудники ДПС. Тем временем, «Яндекс» оценивают вечерний затор в центре культурной столицы в 6 баллов.