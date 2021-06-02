Дворцовый мост перекрыли, город стоит в пробке в 6 баллов

Водителям сегодня вечером не проехать с Васильевского острова в сторону Дворцовой площади. Вечерний час пик начался раньше из-за перекрытия дороги прямо в центре города.
Въезд на Дворцовый мост перекрыт, сообщают «Яндекс. Пробки». Там стоят сотрудники ДПС. Тем временем, «Яндекс» оценивают вечерний затор в центре культурной столицы в 6 баллов.
Стоит набережная Макарова, поворот на Университетскую набережную, Адмиралтейская и Дворцовая набережные, Дворцовый переулок и поворот на Невский проспект.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге утверждена новая маршрутная сеть. В Северной столице подписано постановление Правительства о внесении изменений в Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.