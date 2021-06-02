Дворцовый мост перекрыли, город стоит в пробке в 6 баллов

Дворцовый мост перекрыли, город стоит в пробке в 6 баллов
Въезд на Дворцовый мост перекрыт. Стоят сотрудники ДПС. Фото: скрин "Яндекс. Пробки"

Водителям сегодня вечером не проехать с Васильевского острова в сторону Дворцовой площади. Вечерний час пик начался раньше из-за перекрытия дороги прямо в центре города.

Въезд на Дворцовый мост перекрыт, сообщают «Яндекс. Пробки». Там стоят сотрудники ДПС. Тем временем, «Яндекс» оценивают вечерний затор в центре культурной столицы в 6 баллов.

Стоит набережная Макарова, поворот на Университетскую набережную, Адмиралтейская и Дворцовая набережные, Дворцовый переулок и поворот на Невский проспект.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге утверждена новая маршрутная сеть. В Северной столице подписано постановление Правительства о внесении изменений в Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

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