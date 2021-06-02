В Санкт-Петербурге утверждена новая маршрутная сеть

349 маршрутов выставят на конкурс, из них:95 совсем новых маршрутов и более 250 нынешни .Фото: Baltphoto

349 маршрутов выставят на конкурс, из них:95 совсем новых маршрутов и более 250 нынешни .Фото: Baltphoto

В Северной столице подписано постановление Правительства о внесении изменений в Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

Так утверждена новая маршрутная сеть, которая начнёт работу с 15 июля следующего года в рамках внедрения Новой модели транспортного обслуживания населения.

С 15 июля следующего года жителей Петербурга будут обслуживать 459 автобусных маршрутов: 110 (ГУП «Пассажиравтотранс»), сообщает комитет по транспорту. 349 маршрутов выставят на конкурс, из них: 95 совсем новых маршрутов и более 250 нынешних .

Закроют более 230 автобусных маршрутов: 222 из них «коммерческих». Все маршруты троллейбусов и трамваев продолжат работать. Замена коммерческого авто а на социальный будет равнозначной, вместо «маршруток» в город выйдут дополнительные троллейбусы, трамваи и автобусы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жизнь кипит на парковках Петербурга.