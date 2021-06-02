Расширение зоны платной стоянки, штрафы, бесплатные паркоместа для электромобилей и жалобы: жизнь кипит на парковках Петербурга

В среду, 2 июня, депутаты Законодательного собрания утвердили пакет законопроектов, регулирующих ответственность за нарушение правил парковки на придомовых территориях. Документы отправлены на подпись губернатора Александра Беглова.

После того, как градоначальник окончательно заверит законопроекты, «тех, кто не понимает элементарных правил цивилизованного общежития», будут «наказывать рублем», как отметил председатель ЗакСобрания Вячеслав Макаров. В частности, административная ответственность грозит за парковку, мешающую пробраться к мусорным бакам. Граждане за такой маневр могут заплатить от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица — от 5 до 40 тысяч, а юрлица — от 150 до 500 тысяч рублей.

Аналогичные санкции ждут водителей, оставляющих транспортные средства на газонах или пешеходных дорожках, а также автомобилистов, чьи машины перегораживают проходы к зданиям или мешают проезду во дворах. Добавим, что уже сейчас запрещено парковаться на территории зеленых насаждений и детских и спортивных площадках.

Сегодня же в Комитете по транспорту заключили контракт на расширение зоны платной парковки с «АО Петербургские дороги». Проектировка новых парковочных зон обойдется бюджету в 30.8 млн рублей. В обновленный перечень вошла 71 улица Центрального района в границах Невского проспекта, Воскресенской и Синопской набережных и набережной реки Фонтанки. Срок выполнения технического задания — до конца июня.

Подрядчик также должен спроектировать места платной парковки на 153 улицах Адмиралтейского района и еще 112 улицах Центрального района. Эти работы должны завершиться в течение 2021 года, а реализация проекта намечена на 2022 год.

Сегодня платить за стоянку нужно на 28 улицах Петербурга в период с 8:00 до 20:00. Стоимость часа парковки для легковых автомобилей составляет 60 рублей, для транспортных средств категорий А и М – 30 рублей, для категории С – 120 рублей. При этом горожане, проживающие в зоне платной парковки, имеют льготы для размещения своего транспорта — за пользование паркоместом платят 1 800 рублей в год.

А водители электрокаров могут парковаться бесплатно в любой части города. Данную льготу власти ввели, чтобы поддерживать владельцев экологического транспорта. Отметим, что все остальные могут без оплаты находиться в зоне платной парковки не дольше 15 минут — нарушителей фиксируют именно раз в четверть часа. Аналогичным образом вычисляют автомобили, оставленные под знаком «Остановка запрещена».

Напомним, что с 14 мая в Петербурге на сайте ГАТИ заработал сервис, с помощью которого можно пожаловаться на неправильно припаркованный транспорт. Только за первые два дня поступило свыше тысячи обращений. Более того, поток посетителей дважды «уронил» сайт инспекции.