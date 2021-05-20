У водителей-нарушителей правил платной парковки в Петербурге есть 15 минут, чтобы уйти от штрафа

В Петербурге комитет по транспорту получит полномочия по эвакуации транспорта. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге комитет по транспорту получит полномочия по эвакуации транспорта. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге нарушения парковки на платной стоянке фиксируют каждые 15 минут.

Об этом в ходе пресс-конференции в четверг, 20 мая, сообщили председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков и заместитель главы комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Виктор Кабацкий, отвечая на вопрос Gazeta.SPb.

Напомним, что в июне в Петербурге комитет по транспорту получит полномочия по администрированию штрафов за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств, а также по их эвакуации.

Предполагается, что такие изменения позволят выявлять больше нарушений. Сейчас их фиксируют с помощью фото. Фотофиксация транспорта, нарушающего правила стоянки на платной парковке, проводится каждые 15 минут. В городе нарушения фиксируют по факту. Таким же образом будут фиксировать автомобили, которые будут оставлены под знаком «Остановка запрещена».