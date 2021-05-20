В Петербурге владельцы 145 электромобилей оставляют машины на платных парковках бесплатно

В Петербурге владельцы 145 электромобилей оставляют машины на платных парковках бесплатно
Электромобили паркуются в центре Петербурга бесплатно. Фото: Baltpoto/Андрей Пронин

В Петербурге владельцы экологичных автомобилей получают льготы при парковке в центре города. В зоне платной парковки они могут оставлять машины бесплатно.

Об этом стало известно в ходе пресс-конференции в четверг, 20 мая, с участием главы комитета по транспорту Кириллом Поляковым и заместителем председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Виктора Кабацкого.

Они уточнили, что в настоящее время в Петербурге разрешение на платную парковку получили 145 владельцев электромобилей. Они паркуют свои машины бесплатно. В комитете по транспорту уточнили, что будут продолжать поддерживать пользователей экологичного транспорта.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге нарушения в зоне платной парковки фиксируют каждые 15 минут.

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