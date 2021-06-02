Заключен контракт на проектирование расширения зоны платной парковки

Заключен контракт на проектирование расширения зоны платной парковки
Подрядчику предстоит завершить работы по проектированию до конца этого месяца. Фото: Мойка78Валентин Егоршин

Подведены итоги конкурса на разработку проектной документации по расширению зоны платной парковки в Центральном и Адмиралтейском районах Северной столицы. Договор в 30,8 млн рублей заключили с АО «Петербургские дороги».

В перечень расширения платной зоны в этом году вошла 71 улица Центрального района в границах наб. реки Фонтанки, Воскресенской наб., Невского пр.АО «Петербургскам дорогам» нужно завершить работы по проектированию до конца этого месяца, сообщает комитет по транспорту.

Подрядная организация сделает проектирование платной парковки на более 150 улицах Адмиралтейского района и еще 112 улицах Центрального. Эти работы завершатся до конца этого года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по ночам на КАДе между развязками с Пискаревским и Шафировским проспектами не будет движения. На отрезке между транспортной развязкой на пересечении с Пискаревским проспектом и транспортной развязкой на пересечении с Шафировским проспектом будет полностью заблокировано движение автомобильного транспорта.

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Заключен контракт на проектирование расширения зоны платной парковки
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