По ночам на КАДе между развязками с Пискаревским и Шафировским проспектами не будет движения

На отрезке между транспортной развязкой на пересечении с Пискаревским проспектом и транспортной развязкой на пересечении с Шафировским проспектом будет полностью заблокировано движение автомобильного транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, ночью с 8 на 9 июня перекрыто будет внутренне кольцо КАД, а в ночь с 9 на 10 июня года закроют для движения внешнее кольцо.

Сообщается, что ограничения будут действовать только в течение 20 минут, с 00:00 до 00:20.

Данное решение принято из-за того, что на участке будут производиться работы по установке П-образной металлической опоры. Она нужна для того, чтобы размещать на ней знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением.

В связи с этим придется полностью перекрыть движение автомобильного транспорта по КАДу.

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