Ленобласть и ЦДС создадут проект дороги между Октябрьской набережной Невы и Мурманским шоссе

Правительство Ленинградской области заключило договор с группой ЦДС, застройщиком Петербурга, о начале работ по проектированию дороги между Октябрьской набережной Невы и Мурманским шоссе.

В 2023 году планируют начать работы. Об этом сообщает «Единый ресурс застройщиков».

В перспективе магистраль обеспечит транспортную развязку Новосаратовки. Там сейчас осуществляется проект комплексной застройки и развития территории.

Отмечается, что все работы по проектированию будут выполнены за счет ГК ЦДС и завершатся в 2022 году.

После к проекту планируется подключить Министерство транспорта РФ.

Также в рамках работ за счет Ленобласти будет расширена Октябрьская набережная. На данный момент проект проходит государственную экспертизу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трассу между Мурманским шоссе и Октябрьской набережной начнут строить в 2023 году.