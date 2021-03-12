Ленобласть и ЦДС создадут проект дороги между Октябрьской набережной Невы и Мурманским шоссе

Ленобласть и ЦДС создадут проект дороги между Октябрьской набережной Невы и Мурманским шоссе
Проект реализации Новосаратовки. Источник: сайт ЦДС

Правительство Ленинградской области заключило договор с группой ЦДС, застройщиком Петербурга, о начале работ по проектированию дороги между Октябрьской набережной Невы и Мурманским шоссе.

В 2023 году планируют начать работы. Об этом сообщает «Единый ресурс застройщиков».

В перспективе магистраль обеспечит транспортную развязку Новосаратовки. Там сейчас осуществляется проект комплексной застройки и развития территории.

Отмечается, что все работы по проектированию будут выполнены за счет ГК ЦДС и завершатся в 2022 году.

После к проекту планируется подключить Министерство транспорта РФ.

Также в рамках работ за счет Ленобласти будет расширена Октябрьская набережная. На данный момент проект проходит государственную экспертизу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трассу между Мурманским шоссе и Октябрьской набережной начнут строить в 2023 году.

ленобласть мурманское шоссе новости СПб октябрьская набережная строительство дорог трасса


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ленобласть и ЦДС создадут проект дороги между Октябрьской набережной Невы и ...
В Морском порту Петербурга столкнулись буксир и теплоход
В Петербурге полицейский, навестивший в больнице избитую им Юдину, нарушил ...
Две дачи начала XX века в Озерках и Лисьем Носу признаны памятниками ...
Суд обязал владельцев «Чугунолитейного цеха» отремонтировать здание
Российских заключенных могут отправить на расчистку Арктики
Петербуржцам рассказали о погоде в городе на выходные
Ленобласть договорилась о сотрудничестве с Российским футбольным союзом