Трассу между Мурманским шоссе и Октябрьской набережной начнут строить в 2023 году

Сколько средств планируют вложить в строительств трассы, пока неизвестно. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Сколько средств планируют вложить в строительств трассы, пока неизвестно. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Новая магистраль соединит Северную столицу и её город-спутник, Новосаратовку. Трасса между Октябрьской набережной и Мурманским шоссе должна стать ключевой дорожной артерией.

Правительство Ленинградской области провело совещание с застройщиками, на котором обсуждалось развитие Новосаратовки. В частности, для расширения транспортной инфраструктуры предлагается продлить оранжевую ветку метро таким образом, что населенный пункт оказался напрямую соединен с Петербургом.

Кроме того, власти планируют строительство связующей магистрали от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Работы должны начаться уже в 2023 году. Напомним, что деревню Новосаратовку хотят превратить в развитый город-спутник. Здесь построят около 4,5 млн «квадратов» жилой недвижимости для более чем 300 тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Парголово хотят построить жилой комплекс для молодежи за 2 млрд рублей.