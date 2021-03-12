Власти Петербурга потратят 2 млрд рублей на строительство молодежного жилого комплекса в Парголово

Жилой комплекс должен быть построен до конца 2022 года. Фото: pixabay

Жилой комплекс должен быть построен до конца 2022 года. Фото: pixabay

В Северной столице объявили конкурс на строительство молодежного жилого комплекса в поселке Парголово. Строительство оценивают на 2,2 млрд рублей.

Как сообщается на сайте госзакупок, заказчиком выступил «Санкт-Петербургский центр доступного жилья». Жилой комплекс хотят построить на улице Вологдина. Площадь нового ЖК составит почти 45 тысяч квадратных метров. Он будет состоять из пяти многоквартирный четырехэтажный домов.

Согласно контракту, выбранный подрядчик построит внутриквартальные инженерные сети, дороги, тротуары, парковки, велопарковки и контейнерные площадки. Нужно будет выполнить благоустройство, а также установить детские и спортивные площадки, пространства для отдыха.

Жилой комплекс должен быть построен до конца 2022 года, участок и ограждения подрядчик получит в апреле текущего года.

Дома построят в рамках программы «Молодежи — доступное жилье». Приобрести жилую недвижимость в ЖК смогут городские «очередники» возрастом до 35 лет на особых условиях — в беспроцентную рассрочку на 10 лет.

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