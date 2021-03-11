Setl Group открыл новый детский сад в Московском районе

В четверг, 11 марта, открылся новый детский сад в жилом комплексе «Философия», который Setl Group построил в Московском районе.

Как сообщает Setl Group, встроенный детский сад появился по адресу 1-й Предпортовый проезд, 13. Дошкольное учреждение стало филиалом школы №544 с углубленным изучением английского языка. Детсад рассчитан на 110 мест.

Территория перед детским садом полностью благоустроена. Появилась территория, где дети смогут делать зарядку на свежем воздухе. На площадке установили гимнастический комплекс, баскетбольную стойку. Также для детей сделали песочницы, качели, горки и игровые комплексы.

В самом детском саду есть все необходимое, чтобы маленькие воспитанники комфортно проводили время с друзьями и играли. Setl Group закупил для детского сада холодильники, электроплиты, оборудование для стирки одежды, спортивное оборудование.

Детсад находится на закрытой внутренней территории ЖК «Философия» рядом с метро «Московская».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе заработал новый детский сад.