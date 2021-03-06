В Невском районе заработал новый детский сад

В Невском районе заработал новый детский сад
Беглов посетил детский сад. Фото: pixabay.com

Здание, переданное Министерством обороны, отремонтировали и решили использовать как детский сад.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сегодня, 6 марта, посетил детский сад на Рабфаковском переулке. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Здание продолжительное время находилось в ведении Министерства обороны РФ, но последние 20 лет никак не использовалось. Город смог договориться с ведомством и заполучить объект: сейчас его отремонтировали и открыли там детский сад.

На то, чтобы привести здание в порядок, потратили 95 миллионов рублей. На средства провели ремонт, закупили оборудование и благоустроили территорию. В садик могут ходить также дети с ограниченными возможностями здоровья.

Сейчас учреждение посещают сто малышей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ФНС бесплатно передаст Петербургу здание под новый детский сад. Так, ведомству уже выделили новый участок в Приморском районе, где построят здание для переезда инспекции, работающей сейчас на улице Савушкина, 71.

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