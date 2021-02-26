ФНС бесплатно передаст Петербургу здание под новый детский сад

Сейчас филиал ФНС на Савушкина, 71, располагается в здании бывшей школы-интерната, а позже в нем откроют детский сад. Фото: pixabay

Сейчас филиал ФНС на Савушкина, 71, располагается в здании бывшей школы-интерната, а позже в нем откроют детский сад. Фото: pixabay

Федеральная налоговая служба в Петербурге передаст Смольному здание, в котором сейчас располагается Межрайонная инспекция №26. На месте филиала ФНС откроют детский сад.

Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Северной столицы Александра Беглова и представителей налоговой службы, состоявшейся в пятницу, 26 февраля, передает пресс-служба городской администрации. Градоначальник заявил, что власти, в свою очередь, помогут улучшить условия работы налоговиков.

Так, ведомству уже выделили новый участок в Приморском районе, где построят здание для переезда инспекции, работающей сейчас на улице Савушкина, 71. Ранее в этом доме размещалась школа-интернат, а в ближайшее время откроется образовательное учреждение для дошкольников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что частному детскому саду в Петербурге грозит закрытие из-за антисанитарии.