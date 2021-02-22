В Петербурге хотят закрыть частный детский сад из-за антисанитарии

В Петербурге хотят закрыть частный детский сад из-за антисанитарии
Детский сад хотят закрыть. Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор намерен судить с учреждением, в котором выявили ряд нарушений.

Петербургский Роспотребнадзор подал в суд на владельцев частного детского сада, в работе которого нашли множеств нарушений. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на горожанку, чей сын посещал учреждение.

Женщина рассказала, что платит в месяц 50 тысяч рублей, чтобы ее ребенок ходил в детский сад. Также раз в год родители воспитанников платили по 30 тысяч рублей сверху. В ходе проверке выяснилось, что учреждение работает с нарушениями. Так, например, детей мало кормили, не соблюдая нормы кормления, а пищу готовили прям в учреждении в условиях антисанитарии.

Ведомстве намерено сделать все, чтобы детский сад закрылся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что детский омбудсмен рассказала подробности гибели девочки на детской площадке в Колпино.

антисанитария детский сад новости СПб Роспотребнадзор


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дрозденко выразил соболезнования в связи с кончиной актера Александра Жданова
В Ленобласти замдиректора завода остался без электрокара: машину сожгли
В Петербурге хотят закрыть частный детский сад из-за антисанитарии
Актер театра «На Литейном» Александр Жданов умер в возрасте 70 лет
В Кудрово спасали собаку, упавшую в колодец
Эксперты раскрыли, зачем банки использую геолокацию клиентов
Долги россиян по штрафам ГИБДД выросли на миллиард рублей
Коронавирус унес жизни еще 47 жителей Петербурга