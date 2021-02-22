В Петербурге хотят закрыть частный детский сад из-за антисанитарии

Роспотребнадзор намерен судить с учреждением, в котором выявили ряд нарушений.

Петербургский Роспотребнадзор подал в суд на владельцев частного детского сада, в работе которого нашли множеств нарушений. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на горожанку, чей сын посещал учреждение.

Женщина рассказала, что платит в месяц 50 тысяч рублей, чтобы ее ребенок ходил в детский сад. Также раз в год родители воспитанников платили по 30 тысяч рублей сверху. В ходе проверке выяснилось, что учреждение работает с нарушениями. Так, например, детей мало кормили, не соблюдая нормы кормления, а пищу готовили прям в учреждении в условиях антисанитарии.

Ведомстве намерено сделать все, чтобы детский сад закрылся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что детский омбудсмен рассказала подробности гибели девочки на детской площадке в Колпино.