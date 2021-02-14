Детский омбудсмен рассказала подробности гибели девочки на детской площадке в Колпино

Детский омбудсмен рассказала подробности гибели девочки на детской площадке в Колпино
Тело ребенка обнаружил мужчина, проживающий по соседству с пропавшей. Фото: Pixabay

В воскресенье, 14 февраля, в Петербурге на детской площадке нашли тело десятилетней девочки.

Уполномоченный по правам ребёнка Петербурга Анна Митянина рассказала, что девочка воспитывалась в благополучной семье и была в школе отличницей. По словам омбудсмена, следственные органы проводят проверку по статье «Доведение до самоубийства».

По словам матери ребенка, дочь ушла из дома около 4.30 утра без верхней одежды. Девочку долго искали во дворах, но безрезультатно. Это произошло в одном из дворов на Новгородской улице в Колпино, сообщает 5-tv.ru.

Тело ребенка обнаружил мужчина, проживающий по соседству с пропавшей. Он сообщил об этом полицию. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водолазы смогли обнаружить тело 6-летнего мальчика, которого искали в Карелии с конца декабря. Ребенок потерялся на реке Тохмайорка в поселке Хелюля.

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