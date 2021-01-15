Найдено тело 6-летнего мальчика, который пропал в конце декабря в Карелии

Водолазы смогли обнаружить тело 6-летнего мальчика, которого искали в Карелии с конца декабря. Ребенок потерялся на реке Тохмайорка в поселке Хелюля.

Ребенок пропал 28 декабря, найти его удалось только 15 января следующего года. Тело было обнаружено водолазами группы «Добротворец».

«Приносим наши соболезнования родным и близким малыша», – написали поисковики в группе «Доброспас» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что мальчик пропал в поселке городского типа Хелюля у Сортавалы. 6-летнего Филиппа изначально пыталась мама найти сама, но, когда поняла, что поиски не удаются, обратилась в полицию. Водолазы приступили к работе 9 января. Также участие в поисках принимали специалисты отряда «Лиза Алерт».

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