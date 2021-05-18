За два дня на сайт ГАТИ поступило свыше тысячи жалоб на водителей-нарушителей парковки

На сайт административно-технической инспекции поступило за выходные свыше 1000 жалоб на неправильно припаркованные машины. Об этом рассказал глава ГАТИ Олег Зотов.

Сервис по приему жалоб о нарушениях правил парковки транспорта запустили с 14 мая. Он появился на сайте ГАТИ. Выяснилось, что чаще всего горожане жаловались на неправильную парковку в Выборгском районе города.

Глава ГАТИ рассказал своей странице «ВКонтакте», что поток посетителей дважды выводил сайт ГАТИ из строя, однако поломки оперативно устранялись.

Кроме того, сохраняется информация обо всех адресах, чтобы формировать маршруты мониторинга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что оставить информацию о неправильной парковке можно на сайте ГАТИ. Нужно указать точку на карте и прикрепить фотографии автомобиля-нарушителя.