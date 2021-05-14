Сервис для жалоб на парковку во дворах запустили в Петербурге

Сервис для жалоб на парковку во дворах запустили в Петербурге
Сервис появился на сайте ГАТИ. Фото: Baltpoto/Андрей Пронин

Государственная административно-техническая инспекция запустила в Петербурге сервис, где горожане смогут жаловаться на неправильную парковку.

Сервис по приему жалоб о нарушениях правил парковки транспорта запустили с 14 мая. Он появился на сайте ГАТИ.

По словам начальника ГАТИ Олега Зотова, теперь петербуржцы смогут сообщить властям, если увидят машину на газоне, детской площадке или на пешеходной дорожке.

Для этого нужно указать точку на карте на сайте ГАТИ и прикрепить фотографии автомобиля-нарушителя.

Также Зотов напомнил, что городское ЗакСобрание приняло в первом чтении закон централизации полномочий по привлечению недобросовестных автовладельцев к административной ответственности за нарушения правил парковки во дворах и наделил ими ГАТИ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном установили новые правила для сервисов проката самокатов.

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