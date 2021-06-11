Петербургский художник-акционист Павел Крисевич стал фигурантом уголовного дела после стрельбы на Красной площади

Павел Крисевич стал победителем программы "Умницы и умники", учился в МГИМО, затем перевелся в РУДН, но был отчислен. Фото: Instagram @pavelkrisevich

Павел Крисевич стал победителем программы "Умницы и умники", учился в МГИМО, затем перевелся в РУДН, но был отчислен. Фото: Instagram @pavelkrisevich

В пятницу, 11 июня, в самом центре Москвы, на Красной площади художник-акционист Павел Крисевич устроил провокативный перфоманс со стрельбой, после которого был задержан.

По информации пресс-службы московской полиции, во время патрулирования территории на Красной площади раздались выстрелы, передает ТАСС. Мужчину задержали, выяснилось, что нарушитель порядка — Павел Крисевич — использовал охолощенный пистолет Макарова.

Известно, что Павла отвезли в отдел полиции Китай-города, а затем в УВД по ЦАО, где его намерены допросить, а также попросить пройти медицинское освидетельствование. Вместе с художником находится его адвокат, Мансур Гильманов. Кроме того, задержали не только выступавшего Крисевича, но и его соратницу, активистку и журналистку издания «Сота» Веронику Самусик, за что — пока неясно.

Ранее РИА Новости упоминали, что по словам подруги Павла, Анастасии Михайловой, он получил ожог. Однако в «Инстаграме» художника эта информация опровергнута. «С ним все хорошо, новость об ожоге — фейк», — написано в сториз. Девушка также добавила в беседе с РБК, что патроны в пистолете были не боевыми. Тем не менее, в отношении Крисевича возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

Петербуржец известен своими неоднозначными художественными акциями: так, зимой он прямо на Арбате забрался в сферу, сделанную из колючей проволоки, и выкрикивал политические лозунги, а в ноябре 2020-го сымитировал распятие на Лубянской площади. Следствием этих перфомансов стали два административных ареста и отчисление из Российского университета дружбы народов (РУДН).