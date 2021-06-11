На Портовой загорелось ремонтируемое здание в 400 «квадратов»

В городе на Неве в Петродворцовом районе города произошло чрезвычайное происшествие — пожар.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 11 июня в Петербурге на улице Портовая дома 19 случилось возгорание. В ведомство же сообщение о пожаре пришло в 19:28 .

Так, оказалось, что в здании, которое капитально ремонтируется, а именно в помещении общей площадью 400 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 25 квадратных метров.

Уже через 41 минуту, в 20:09 пожар удалось ликвидировать.

Сообщается, что информации о пострадавших не поступало.

Известно, что для тушения пожара пришлось привлечь от МЧС три единицы техники и 12 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Парголово 17 спасателей тушили сарай. Пожар случился минувшей ночью в Выборгском районе Петербурга. Сотрудники МЧС справились с огнем за 40 минут.