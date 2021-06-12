День России и Евро-2020: чем заняться в Петербурге 12 и 13 июня

День России и Евро-2020: чем заняться в Петербурге 12 и 13 июня
Футбольная деревня в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Жителей и гостей Петербурга ждет насыщенная программа. В Северной столице начался праздник футбола. Уже в субботу, 12 июня, сборная России сыграет свой первый матч. В этот же день город на Неве отметит День России.

Футбол

Футбольная деревня в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Сборные России и Бельгии встретятся сегодня на «Газпром Арене» в 22:00. Трансляцию матча будут вести в футбольной деревне на Конюшенной площади.

12 июня в 12:00 пройдет торжественное открытие деревни, а уже в 13:15 петербуржцев ждут на разминку для всей семьи в стиле Zumba. До 15:00 перед петербуржцами и гостями города будет выступать группа Markscheider Kunst. Слушателям обещают «солнечную, свежую музыку, наполненную ароматом вечерних пляжей».

В 16:00 начнется трансляция матча Уэльса и Швейцарии, в 19:00 покажут встречу Дании и Финляндии, а в 22:00 Бельгии и России.

Праздник в музее «Россия – моя история»

Парк «Россия — Моя история». Фото: myhistorypark.ru

12 июня в музее «Россия – моя история» пройдет праздничная программа, посвященная Дню России. Вход и экскурсии будут бесплатными. В 15:00 там откроется выставка с работами петербургских художников. Среди них – триптих «Сны Петра» заслуженного художника России Анатолия Рыбкина.

В прямом эфире на YouTube-канале Исторического парка с 16 часов будут транслировать видеомарафон с концертом от петербургских артистов. Знаменитости также расскажут о своих планах на будущее.

В 18:00 стартует марафон «Поэтические чтения», в 20:00 заработает танцплощадка «Русский вальс».

Бесплатные экскурсии «Рюриковичи. Романовы» и «Санкт-Петербург. История развития» будут водить в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00. Подробности можно уточнить по телефону 8 (812) 617-00-90.

Немного кино

Сад Фонтанного дом. Фото: vk.com/akhmatova.museum

Все выходные в саду Фонтанного дома будет проходить фестиваль «А-Кино». В этом году он посвящен поэту и сценаристу Тонино Гуэрре. В субботу в саду в 16:00 начнут показывать мультфильмы от «Союзмультфильма», а в 19:00 продемонстрируют картину режиссера «Бабы рязанские» от режиссеров Ольги Преображенской и Ивана Правова.

Ярмарка

«Бертгольд-центр». Фото: vk.com/bertholdcentre

В дворике «Бертгольд-центр» 12 июня открывается «Петербургская ярмарка». Каждый сможет там купить что-то необычное для декора, найти аксессуары и одежду от петербургских брендов и дизайнеров, а также органическую косметику.

Малиновка гуляет

Парк Малиновка в Красногвардейском районе Петербурга. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В парке Красногвардейского района, Малиновка, 12 июня подготовили мыльное шоу, мастер-классы по рисованию, изготовлению игрушек, поделок из дерева, спортивных эстафеты.

Там же организуют выставку снаряжения и вооружения рабочих крестьян Красной армии.

Празднование в парке 300-летия Петербурга

Парк 300-летия Петербурга. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Празднование дня России развернется и в парке имени 300-летия Петербурга. Там устроят семейный праздник. С помощью мастер-классов по изготовлению элементов национальных костюмов участников познакомят с обычаями народов России разных эпох.

В парке предлагают сдать норму Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В 13:00 там стартует концерт с участием детских и молодежных ансамблей.

Фестивали

Александровский сад. Фото: Википедия

В Александровском саду у Адмиралтейства в субботу пройдет фестиваль цветов. Там появятся семь цветников, посвященных Году науки и технологии в России. Для их оформления используют более 25 тысяч растений.

Парк «Озеро Долгое» на выходных превратится в город со славянскими традициями и бытом. В эти дни народные мастера будут представлять там свои изделия из дерева, глины, тканей.

Любителям активного отдыха предлагают сыграть в лапту или «Городки».

Гости также смогут пройти по русскому, украинскому и белорусскому подворьям, увидеть предметы обихода, попробовать борщ, квас, окрошку и другие блюда.

Шанс увидеть есть только раз в году

Елагин остров. Фото: Baltphоto/ Ольга Андросова

Раз в год на Елагином острове собираются мастера стекла и керамики. На выходных там откроется выставка «Стекло и керамика в пейзаже». Гостей обещают поразить разнообразием идей и приемов.

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